Nations League sorpresa nel girone dell’Italia | la Francia lascia a casa Mbappè!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ct della, Didier Deschamps, ha deciso di non convocare l’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé per gli imminenti impegni di. Out anche N’Golo Kanté, l’ex Juve Adrien Rabiot e il romanista Manu Konè, mentre sono ben cinque gli “italiani” convocati: i milanisti Maignan, Theo Hernandez e Fofana, il laziale Guendouzi e l’interista Marcus Thuram. Convocato ma in dubbio l’attaccante del Psg Dembelé che non si è allenato oggi a causa di un’angina. La, inserita nel, giocherà a Budapest contro l’Israele l’11 ottobre e a Bruxelles contro il Belgio il 14 ottobre. Lo si apprende dall’Adnkronos. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens).