Lavoro | Leroy Merlin Italia ricerca oltre 120 nuove figure professionali in tutta Italia Anche in Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024), azienda multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, è alladi120da inserire nel ruolo di venditori all’interno dei propri punti vendita nelle regioni Abruzzo,, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria. I candidati selezionati, con pregressa esperienza nella vendita, arricchiranno competenze età per l’offerta e la realizzazione di progetti di ristrutturazione, rinnovamento e decorazione della casa o di spazi commerciali. Il percorso sarà composto da un training giornaliero on the job con tutor,ad attività di e-learning focalizzate sulle tematiche di vendita, relazione, digitale e prodotto.