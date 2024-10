L’amarezza del Nazareno Pd contro i no di Conte | Pregiudiziali inaccettabili Ma i 5 Stelle insistono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Se c’è il simbolo di Italia viva, non c’è il Movimento 5". A 48 ore dal de profundis del campo largo pronunciato da Giuseppe, il vicepresidente del Movimento Riccardo Ricciardi conferma l’aut aut "politico e di principio" in merito alla compatibilità con Matteo Renzi e il suo partito nell’ambito dello schieramento elettorale di centrosinistra. Più che un sasso, un macigno nelle acque mai quiete dello stagno progressista. Che ha investito e spiazzato i facili ottimismi unitari del Pd di Elly Schlein. Non solo in vista delle imminenti elezioni in Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, ma anche delle prossime sfide regionali del 2025 (Campania, Toscana e Puglia governate dal centrosinistra; Marche e Veneto amministrate dal centrodestra e Val d’Aosta dagli autonomisti), che costituiscono sempre la premessa fondamentale in vista delle elezioni politiche.