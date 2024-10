La vera storia de I Soprano in un doc Sky

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono passati venticinque anni da quando Ihanno fatto il loro debutto negli USA. In Italia arrivarono due anni dopo, ma questo compleanno si festeggia ora e per tutti gli appassionati della serie l’appuntamento è su Sky Documentaries con I– La. Il 4 e il 5 ottobre alle 21.15 andranno in onda le due parti di questo documentario che racconterà al pubblico la creazione della serie e soprattutto l’impatto che ebbe all’epoca, considerata la sua natura “rivoluzionaria”. I– La: un documentario che racconta la nascita della serie ll documentario, diretto dal regista Alex Gibney, offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera del “padre” di Tony, David Chase, e mostrerà come la serie sia diventata un fenomeno culturale, trasformando il racconto televisivo.