Kvaratskhelia ci riprova | lanciata la sfida a Leao

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Khvicharuba la scena, piace a Conte e non solo: ora ci, la Serie A si è accorta della crescita del georgiano? È la domanda che tifosi ed esperti si pongono costantemente. Sono le due stelle del campionato italiano. Su questo c’è poco da discutere. Sì, la Serie A ha anche tanti altri campioni, ma i due attaccanti di Napoli e Milan sono quelli più divisivi. Giocano nello stesso ruolo, ma lo interpretano in modo diverso. Da inizio stagione, l’attaccante rossonero è stato subissato di critiche dai suoi stessi supporter.sta attraversando un periodo altalenante, non riesce a dare continuità. Kvara, invece, riesce ad essere continuo e sta crescendo a vista d’occhio. Con l’addio di Osimhen, è lui il punto di riferimento della squadra, nonostante la presenza di Romelu Lukaku, che di carisma e leadership ne ha da vendere.