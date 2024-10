Juventus infortunio Nico Gonzalez | l’esito degli esami ed i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pessime notizie in casadall’infermeria:ha riportato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Idisono stimati in 3-4 settimane. “Questa mattina Gleison Bremer esono stati sottoposti presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra.