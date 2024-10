Entrambi i Real perdono la Juventus rimonta in ritardo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2024-10-02 23:31:59 Breaking news: Il calcio della Champions League è ciò che ogni giocatore sogna di giocare da grande e questo mercoledì c'erano nove partite in mostra. Due squadre inglesi erano in campo quando l'Aston Villa ha affrontato il Bayern Monaco, battendolo 1-0 al Villa Park. Nel frattempo, il Liverpool ha battuto il Bologna per 2-0 mantenendo anche il suo inizio perfetto. per scoprire cosa è successo nelle altre sette partite in tutta Europa. Girona-Feyenoord 2-3 Girona e Feyenoord hanno regalato un thriller, con gli ospiti che hanno vinto di misura. David Lopez ha portato il Girona in vantaggio prima che due gol in 10 minuti del Feyenoord li portassero al posto di guida. Donny van de Beek pareggia al 73?, ma un autogol di Ladislav Krejci regala alla squadra olandese i tre punti.