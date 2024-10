Dynamic Duo | rivelati nuovi dettagli sulla trama del film d’animazione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Duo:delNella giornata di ier è arrivata la notizia che i DC Studios stanno collaborando con gli Swaybox Studios perDuo, unche ruota attorno a due Robin: Dick Grayson e Jason Todd. Dato lo stileunico previsto per il progetto, sembra che possa essere speciale quanto Spider-Man: Into the Spider-Verse. Allo stesso tempo, molti fan preferirebbero vedere Dick e Jason in un progetto live-action. Una rivelazione che è saltata all’occhio nel rapporto iniziale è stata la menzione che gli adolescenti sono “ladri orfani e migliori amici che condividono il sogno di una vita migliore”. Variety ha poi rivelato che Dyamic Duo racconterà come l’amicizia tra Grayson e Todd da giovani venga messa alla prova dalle loro idee divergenti su quello che dovrebbe essere il loro futuro.