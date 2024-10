Come fare il passaggio alla skincare autunnale in modo semplice facile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’arrivo dell’autunno porta con sé aria di novità e cambiamenti. Che sia un nuovo colore di capelli, un nuovo taglio, la palette cromatica del make-up o il regime diprendisole e t-shirt lasciano il posto nell’armadio a giacche di pelle e maglioni di lana, allo stessolain autunno diventa più ricca e nutriente. La fase ditra estate e autunno può essere fastidiosa per la pelle, che inizia a essere spenta e dare segnali di disidratazione. Non c’è dubbio che in questo momento così delicato sia necessaria qualche attenzione in più nei suoi confronti. Riuscire ad adeguarsi tempestivamente al cambiamento di clima e temperature permette che la transizione avvenga nelpiùpossibile.