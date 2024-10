Agatha All Along episodio 4 recap | nuovi dettagli su Teen e il ritorno di Rio Vidal

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Allsue ildi RioL’di ieri diAll(qui la nostra recensione) si intitolava “If I Can’t Reach You/Let My Song Teach You” (E se ti perdo, canto il mio ricordo) e in esso la congrega diHarkness affronta la sua seconda prova sulla Strada delle Streghe, dove scoprono alcune verità inaspettate. Dopo la morte di Sharon Davis nel finale dell’3 diAll, la congrega si ritrova incompleta e con la maggior parte della Strada delle Streghe ancora da percorrere. Per poter continuare,Harkness e le sue compagne devono trovare un sostituto per Sharon, il che portaa riunirsi con un volto familiare.