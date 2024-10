Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)DEL 02 OTTOBREORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA LA GALLARIA GIOVANNI XXIII, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, LA STRADA È ANCORA CHIUSA IN DIREZIONE TRIONFALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E APPIA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBAO DELLA A24-TERAMO CI SONO CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI MORLUPO VERSO TERNI. MENTRE SULLA PONTINA FILE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO. SULLA SR630 AUSONIA, ALTEZZA SPIGNO SATURNIA, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DLE MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL.