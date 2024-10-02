Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA LA GALLARIA GIOVANNI XXIII, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, LA STRADA È ANCORA CHIUSA IN DIREZIONE TRIONFALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E APPIA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBAO DELLA A24 Roma-TERAMO CI SONO CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI MORLUPO VERSO TERNI. MENTRE SULLA PONTINA FILE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO Roma. SULLA SR630 AUSONIA, ALTEZZA SPIGNO SATURNIA, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DLE MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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