Provincia di Prato | tutti gli eletti del nuovo Consiglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)diglideldi, anche asi sono svolte le elezioni per la composizione delle. Sette seggi per la lista di centrosinistra, tre seggi per la lista di centrodestra. A differenza di Siena, dove è stata eletta la neo presidente Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, e Lucca, neo presidente Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore,ha votato per il solo rinnovo delle. Il presidente Simone Calamai, Pd, sindaco bis di Montemurlo confermato alle amministrative 2024 con un trionfale ampio 76%, è stato eletto alla guida delladiil 26 novembre 2022. Elezioni che vedono alle urne solo sindaci e consiglieri comunali. Per ladihanno partecipato al voto 108 consiglieri su 119 aventi diritto, con un’affluenza pari al 90,8%.