Malumori in Sace per la presenza del manager Chimirri in Colombia per un’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Certi capi del personale fanno dei giri immensi all’estero e poi ritornano. Non si placano le polemiche attorno alla figura di Gianfranco, Chief people officer di: dopo le malelingue interne scatenate sul suo stipendio e sulla discussa assunzione con sede di lavoro (Firenze) diversa da quella abitualmente presidiata (Roma) e conseguente mail di fuoco mandata a tutti i dipendenti contro coloro che avevano osato sollevare la questione, «pavidamente e illusoriamente nascosti nell’anonimato», ilha fatto parlare di sé per un lungo e anomalo viaggio di lavoro.infatti è volato fino in, nella capitale Bogotà, per l’inaugurazione della nuova sede aziendale della società di servizi assicurativi e finanziari per le imprese controllata dal Mef.