La truffa con la Kia

Leggi tutta la notizia su butac

Su Facebook sta circolando l'ennesima. Il post che viene fatto circolare in queste ore è il seguente: Si tratta ovviamente di una fregatura: non c'è nessuna Kia in regalo, in compenso gli admin della pagina Kia Dealer (da poche centinaia di follower) sono riusciti con questo escamotage ad avere migliaia di condivisioni. Voi vi chiederete: e quindi? Dove è la? Lasta nel fatto che non c'è la Kia in regalo, e che i signori di Kia Dealer, così facendo, hanno messo insieme un elenco di potenziali vittime di altre truffe, di quelle più subdole.