La minaccia dell’Iran | Se Israele reagisce ridurremo Tel Aviv in cenere Netanyahu non arretra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo l’imponente attacco di ieri, l’Iran ha rimandato la responsabilità di ciò che accadrà su, chiamando in causa anche gli alleati. “La nostra azione è conclusa a meno che il regime israeliano non decida ulteriori ritorsioni. In quello scenario, la nostra risposta sarà più forte e più potente”, ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Parole arrivate più o meno mentre Benjamin, nel corso del gabinetto di sicurezza convocato nella tarda serata di ieri, affermava che “rispetteremo la regola che abbiamo fissato: chiunque ci attacchi, noi attaccheremo lui”. “L’Iran – ha aggiunto il premier israeliano – ha commesso un grosso errore e pagherà per questo”.