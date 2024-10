Intacture il primo data center sostenibile in Europa all’interno di una miniera attiva

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È stato ufficialmente svelato, un progetto pionieristico che porterà alla nascita dele unicoinsituatodi una. Questa straordinaria infrastruttura sorgerà in unaincastonata tra le montagne della Val di Non, a soli 40 km a nord di Trento. L’investimento complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a 50,2 milioni di euro, di cui 18,4 milioni provenienti dai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e circa 31,8 milioni da risorse private. Il, in fase di costruzionedelladi dolomia gestita dall’azienda Tassullo, rappresenta un esempio di utilizzo innovativo delle risorse naturali.