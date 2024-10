FBI | International il nuovo capo arriva nel trailer della stagione 4

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) FBI:, ilnel4 Quando FBI:tornerà questo mese per la quarta, il Fly Team avrà una nuova leadership. L’agente Wesley “Wes” Mitchell prenderà il posto dell’agente Scott Forrester, scomparso alla fineterza. Jesse Lee Soffer ha descritto Wes come “una ventata di aria fresca”. “Vola a tentoni, ha un atteggiamento davvero spensierato e si limita a fare le sue cose. È molto divertente”, ha dichiarato Lee Soffer a Entertainment Weekly. Unsneak peek presenta il personaggio alla squadra e agli spettatori, mentre Wes assume la guida di una squadra che ha conosciuto un solo leader fin dall’inizio, mantenendo gli americani al sicuro in quel tratto d’Europa. “A volte è imbarazzante essere ilto, soprattutto come