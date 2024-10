Eclissi anulare di sole il 2 ottobre 2024 a che ora e dove vederla in diretta streaming dall’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggi, martedì 2, si assisterà all’ultimo spettacolo celeste dell’anno: un’di. Anche senon sarà visibilemente, grazie alla tecnologia si potrà seguire l’evento in. Il momento clou dell’, con la spettacolare formazione dell’anello di fuoco, arriverà alle 20:45 ora italiana, ma il fenomeno inizierà qualche ora prima.Leggi anche: Festa dei nonni il 2: ecco perché si celebra in questo giorno, un significato speciale L’partirà alle 17:42 ora italiana con la fase parziale, visibile solo dall’Oceano Pacifico meridionale. Poco dopo, alle 18:50, comincerà l’vera e propria, ancora in mezzo al mare. Per osservare ilcircondato dal suggestivo anello di fuoco, dovremo aspettare tra le 22:20 e le 22:30, quando Cile e Argentina entreranno nella fase di totalità.