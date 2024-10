Champions | Juve; Thiago ' a Lipsia la vittoria del gruppo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "E' ladel, abbiamo fatto due belle partite contro due buone squadre: è ancora presto, però, per sapere quale sarà il nostro percorso": così il tecnico dellantus,Motta, dopo il secondo successo di due gare diLeague. "Nel primo tempo ci è mancata un po' di convinzione - spiega l'allenatore dopo il 3-2 diche porta i bianconeri a punteggio pieno - e nella ripresa abbiamo fatto meglio, seppure in 10: c'era la sensazione di poter fare male, per questo abbiamo continuato ad andare in avanti nonostante l'inferiorità numerica". C'è un po' di apprensione per Bremer e Nico Gonzalez, usciti nei primi minuti di partita rispettivamente per un problema al ginocchio e per un fastidio muscolare: "Il dottore deve ancora valutarli, speriamo che non siano stop gravi perché sono due giocatori importanti, come tutti i miei ragazzi" concludeMotta.