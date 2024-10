Avete mai sentito parlare dell’hair botox?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Che cos’è l’hair, una tecnica utilissima per idratare e riparare i capelli danneggiati e a chi è consigliata. Chi è particolarmente affezionato ai propri capelli e desidera monitorarli costantemente avrà sicuramente, una tecnica non invasiva che permette di proteggere i propri capelli, rendendoli più sani, idratati e brillanti. Detto comunemente ancheai capelli, questo trattamento innovativo è ideale per chi desidera rigenerare e riparare la chioma danneggiata. Crediti: Freepik – VelvetMagDi fatto è una tecnica molto utile per migliorare la struttura e l’aspetto generale del proprio capello agendo nel profondo. Il nome scelto in realtà può trarre in inganno, proprio perché può suggerire erroneamente un intervento artificiale. Ma non ha nulla a che vedere con la medicina estetica.