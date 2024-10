Anticipazioni Uomini e Donne dal 02 10 al 4 10 | Armando Incarnato in lacrime

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lerelative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra il 2 e il 4 ottobre 2024 rivelano che si partirà da Gemma Galgani, la quale darà luogo ad un colpo di scena. La dama, infatti, deciderà di richiamare Valerio, precedentemente eliminato. Tra gli over, poi, ci sarà anche una discussione molto accesa trae Mario Cusitore, che porterà il primo a scoppiare in. Inoltre, ci sarà anche il ritorno delle sfilate e, per l'occasione, arriverà in studio un ex volto di Temptation Island. Del Trono Classico, poi, si parlerà solamente di Francesca Sorrentino, che nelle precedenti puntate ha avuto un pesante crollo emotivo.puntate dal 2 al 4 ottobre: Gemma spiazza e liti accese Gemma Galgani deciderà di interrompere la frequentazione con Raffaele.