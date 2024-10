Adorazione Netflix svela il primo trailer della serie che strizza l' occhio a Twin Peaks e Euphoria

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un mistero è al centronuovaitalianacon al centro solamente dei giovanissimi protagonistiha diffuso in streaming ilteaserdi, layoung adult in 6 episodi liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Alice Urciuolo. Il debutto è previsto per il 20 novembre 2024 con la presentazione, in anteprima, ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallelaFesta del cinema di Roma. L'estate è appena iniziata sulla costa dell'Agro Pontino quando la scomparsasedicenne Elena getta un'ombra sulla piccola comunità. Data la sua natura ribelle, sia la polizia che i suoi amici pensano che si tratti dell'ennesimo tentativo di fuggire da una provincia soffocante Ma si sbagliano.