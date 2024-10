Totti e le telefonate a De Rossi | Io e Daniele non abbiamo mai parlato di Roma Tra di noi create polemiche che non esistono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sono state settimane di caos quelle vissute a, sponda giallorossa. L’esonero diDe, le dimissioni del ceo Lina Souloukou e, nel mezzo, l’arrivo sulla panchina di Ivan Juric. Scelte che hanno fatto discutere e creatoe malumori tra i tifosi (tanto da disertare la Curva all’Olimpico in segno di protesta contro la società durante il match casalingo contro l’Udinese). Sulla questione relativa all’addio di Deha voluto far chiarezza Francesco: “Dopo il suo esonero l’ho sentito come lo sentivo prima. Ma non perché dovevamo parlare di calcio: parliamo anche delle nostre vite private“, ha dichiarato a Sky Sport. “Hanno amplificato edi problemi tra me e lui durante il suo percorso da allenatore e invece siamo due amici, due che si sentono spesso, perciò era la normalità.