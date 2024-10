Spider-Man | le 6 possibilità più entusiasmanti per Tom Holland nel futuro del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)-Man: le 6piùper Tomneldel MCU Si è detto molto sul ruolo di-Man nel MCU mentre ci addentriamo nella Multiverse Saga e, se le recenti indiscrezioni sono attendibili, Tomsarà una parte importante di questo franchise per molto tempo.-Man 4 è all’orizzonte così come Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars e la tanto attesa Mutant Saga. Ma quali sono lepiù interessanti per Peter Parker nel MCU? Grazie a CBM, di seguito vi illustriamo quali sono le circostanze, i contesti e soprattutto i costumi che la centralità dell’Uomo Ragno nel MCU può regalarci.