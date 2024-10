Reti oncologiche come colmare il gap fra Nord e Sud Parla Fava Cittadinanzattiva

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel campo oncologico, garantire un accesso tempestivo e uniforme alla diagnosi e alle cure rappresenta una sfida centrale per i sistemi sanitari. In un contesto dove la tempestività può fare la differenza tra la vita e la morte, i ritardi nelle diagnosi o nell’inizio delle terapie possono compromettere in modo significativo gli esiti di salute dei pazienti. Tuttavia, l’accesso alle cure, in Italia, rimane spesso disomogeneo, con forti differenze territoriali che acuiscono le disparità tra regioni più avanzate e altre che faticano a garantire standard adeguati. In questo scenario, leregionali e i Pdta (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) rivestono un ruolo fondamentale. La corretta implementazione di questi strumenti non solo migliora il benessere dei cittadini, ma è anche cruciale per la sostenibilità del sistema sanitario nel lungo termine.