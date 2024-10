Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2024 | meno problemi per i Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'diFox del 2si pregusta interessante, per via dell'aspetto astrale con Luna Nuova in Bilancia. È già di per sé un giorno speciale, in quanto si celebra la memora dei Santi Angeli. Può succedere che i nati del segnovivranno delle oreproblematiche del solito. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 2, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a tenersi il più lontano possibile dai guai. L'aspetto astrale non sarà dei migliori, avrai infatti molti pianeti contro. Evita le complicazioni, dunque. Toro - L'diFox del Toro spinge a fronteggiare eventuali incomprensioni con la dovuta pazienza. Fare un po' di sana autocritica, non guasta.