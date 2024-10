Napoli i numeri dell' exploit e il diverso approccio di Conte e De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Con il suodi nuovo primo in classifica in solitaria dopo 483 giorni, Aurelio Desceglie la viaa cautela ma solo per scaramanzia, come affermato sui social subito dopo la vittoria sul Monza. In realtà, proprio questa affermazione finisce con lo sfidare un po' tutti: dalla suddetta scaramanzia, tra l'altro proprio in una città permeata, tra il serio e il faceto, da questa suggestione, al calendario, sia quello reale, che parla di appena inizio ottobre, sia quelloa Serie A, giunta soltanto alla giornata 6. Non solo: almeno ragionando sulla semplice teoria, gli azzurri finora hanno affrontato ben pochi scogli, potendo tra l'altro contare su due coppie di partite interne di fila, con la prossima che porterà al Maradona il sorprendente Como di Cesc Fabregas.