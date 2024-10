Max Pezzali in concerto a Imola | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Grande assente dalla stagione 2024 dell’Autodromo, la musica è pronta a tornare all’Enzo e Dino Ferrari la prossima estate. Maxsi esibirà asabato 12 luglio 2025. Biglietti in vendita da domani, 2 ottobre, alle 14. L’annuncio è arrivato via social dallo stesso, che ha lanciato l’evento online con un cartoon a tema motoristico. FOTO M. BARBAGLIA - MAXL’evento in riva al Santerno, dal titolo ‘Max forever Grand prix – La festa continua in pista’, sarà la tappa conclusiva che il cantante reduce da un lungo tour 2022-23 negli stadi, porterà avanti tra dicembre e febbraio al Forum di Assago (10 date) e al Palazzo dello Sport di Roma (7 date).