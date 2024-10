Italiano la Champions e il Liverpool | Orgogliosi di essere qui non saremo comparse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – “Abbiamo uno spirito strepitoso e so che se ci sarà da sacrificarsi i miei ragazzi lo faranno". E' un Vincenzofiero, coraggioso, sicuro, quello che si presenta nel ventre di Anfield, alla vigilia della super sfida con ilche attende domani sera il Bologna. Tanto rispetto, perché l'avversario è un pezzo di storia del calcio, ma nessuna paura. In campo con la maglia total black "Siamodiqui, vogliamo proporre quello che abbiamo fatto in questi mesi cercando anche di crescere. Sappiamo che non dobbiamotimorosi perché queste sono squadre che se si accorgono di questo poi non ti lasciano respirare". A rassicurare il tecnico del Bologna c'è quel fuoco che ha visto negli occhi dei suoi.