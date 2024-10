Inchiesta ultras Sala | Il Comune ha chiesto accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Abbiamo fatto comeunperché vogliamo sapere se ci sono aspetti che possono riguardare noi come soggetti che hanno avuto un danno”. A spiegarlo è il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando l’che ha coinvolto con 19 arresti i vertici delle Curve di Inter e Milan. “Noi di fatto stiamo affidando qualcosa che è nostro, ovvero lo stadio, a qualcun altro – ha aggiunto-. Dobbiamo sapere se questo qualcun altro è in condizione di gestirlo. Ilper questo è parte in causa e quel qualcuno in questo momento deve dimostrare, come dicono i pm, di poter gestire”. “Molto male quello che è successo, molto bene però quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell’aria che c’era qualcosa che non andava.