Europa League 2024 2025 Lazio-Nizza al rumeno Fesnic Elfsborg-Roma all’estone Tohver

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si conoscono le designazioni arbitrali in occasione della seconda giornata diprogrammata per giovedì 3 ottobre. Sarà ilHoratiua dirigere la sfida dell'Olimpico tra: con lui i connazionali Valentin Avram e Alexandru Cerei come assistenti, il quarto ufficiale di gara Szabolcs Kovacs, e al VAR Catalin Popa e l'olandese Rob Dieperink. Lasarà invece impegnata in trasferta contro l'Elsfborg: in Svezia arbitra l'estone Kristo, assistito da Silver Koiv e Sten Klaasen e dal quarto uomo Juri Frischer, mentre al Var ci saranno l'olandese Clay Ruperti e l'estone Marko Liiva. Sarà l'arbitro austriaco Sebastian Gishamer a dirigere invece Fiorentina-The New Saints, per la prima giornata di Conferencegiovedì prossimo alle 21 a Firenze.