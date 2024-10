Elmas | Lo scudetto con il Napoli è indimenticabile Posso diventare più forte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il centrocampista del Lipsia ripercorre i suoi anni ae parla delle differenze tra la Germania e l’Italia Eljif, ex centrocampista dele attualmente al Lipsia, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club tedesco, riflettendo sulla sua esperienza in azzurro e sulle differenze tra la sua vita in Italia e quella in Germania. Il giocatore macedone ha descritto la vittoria dellocome un momentodella sua carriera. La crescita die la vittoria dellocon ilha ricordato con emozione il percorso che lo ha portato a vincere locon il. “Quando sono arrivato in Italia, ero lì solo da sei mesi e stavo ancora cercando di affermarmi. Quattro anni dopo, vincere loè stato qualcosa che non dimenticherò mai,” ha detto il centrocampista.