Riccardo Boni morto soffocato dalla sabbia nella buca il papà | Perché non ha gridato? Ero a due metri non ho sentito nulla

Un giorno come tanti, Riccardo Boni si divertiva con i suoi fratellini sulla spiaggia del Camping California. Ma improvvisamente, un incidente tragico ha trasformato un momento di allegria in una tragedia inimmaginabile: Riccardo è morto soffocato dalla sabbia nella buca che aveva scavato. Un dramma che scuote e lascia senza parole, ricordandoci quanto sia fondamentale la massima attenzione anche nei giochi più innocenti, perché la sicurezza non va mai sottovalutata.

Stava scavando una buca nella sabbia per far divertire i suoi fratellini di 8 e 5 anni. Un gioco di quelli che fanno i bambini su ogni spiaggia, ma quella del Camping California, sul litorale di.

