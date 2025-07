Ascani alla presentazione del documentario Giudizio Sospeso

Mercoledì 16 luglio a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, si apre una finestra su un tema di grande attualità e profondità: la presentazione del documentario “Giudizio Sospeso”, prodotto dal giornale online Open. Con interventi di autorevoli figure del panorama civile e politico, l’evento promette di suscitare riflessioni e dialoghi cruciali su giustizia e diritti. Un appuntamento da non perdere per chi vuole essere parte del cambiamento.

ROMA – Mercoledì 16 luglio, alle ore 17, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolge la presentazione del documentario prodotto dal giornale online Open, “Giudizio Sospeso”. Saluti della vice presidente della Camera, Anna Ascani (foto). Intervengono gli autori Alessandra Mancini e Felice Florio, Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio. Coordina Sara Menafra, vice direttrice di Open. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ascani alla presentazione del documentario “Giudizio Sospeso”

