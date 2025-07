BOOM! Bianca Guaccero e le sue Techeteche TopTen contro La Ruota della Fortuna

L'estate si infiamma nel mondo delle trasmissioni televisive italiane: mentre Canale 5 accelera con nuovi appuntamenti, Rai risponde con rinnovate iniziative. Tra queste, l’attesa di "Techeteche TopTen" condotto da Bianca Guaccero promette di sorprendere gli spettatori, portando un tocco di freschezza e nostalgia. La gara di ascolti e innovazione è aperta: scopriamo insieme cosa ci aspetta da questo nuovo appuntamento estivo.

La Rai non sta a guardare. Se Canale 5 ha deciso di accendersi in estate con Sarabanda in preserale e La Ruota della Fortuna in access prime time, Rai 1 non sarĂ da meno. E se la fascia pre-tg è presieduta da Pino Insegno con Reazione a Catena, è quella post TG1 che subirĂ qualche cambiamento con TechetechetĂ© pronta a farsi da parte. Da domani, sabato 12 luglio, è in arrivo, infatti, lo spin off Techeteche TopTen, condotto da Bianca Guaccero. Dopo tre brevi edizioni in onda in seconda serata, il programma dedicato al racconto della musica e dello spettacolo tramite i filmati d’archivio Rai e playlist è tornato in onda lo scorso 6 luglio, per un ciclo di puntate nell’access della domenica di Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it