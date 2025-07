FcCrotone dal Picerno il difensore sinistro Guerra con un anno di contratto rinnovabile fino al 30 giugno 2027

Il Crotone si prepara a vivere un'estate di grandi cambiamenti e opportunità, con negoziati in corso e nuovi acquisti che rafforzano la rosa. Dopo aver perfezionato l'ingaggio di Walter Guerra dal Picerno, i rossoblù puntano a consolidare la propria competitività per la prossima stagione. Mentre il mercato si infiamma, la costa crotonese si conferma come meta ideale per rilassarsi, ma anche come teatro di importantissime decisioni sportive.

Le novità del Crotone dopo la seconda settimana di calciomercato. Dal Picerno il 32enne difensore sinistro Walter Guerra, contratto per un anno con rinnivo al 30 giugno 2027. L'attaccante Tumminello sulla via per Catanzaro e Juve Stabia ed a quest'ultima interessa anche Cargnelutti. Il periodo per recarsi al mare è quello giusto e la costa Crotonese offre tutti i comfort per trascorre ottime giornate, ma è anche il tempo in cui ogni società calcistica è alle prese con il calciomercato. Dopo la prima settimana di mercato la società pitagorica vanta già la conclusione di alcune operazioni in entrata e in uscita.

