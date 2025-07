Matteo Berrettini salta anche Kitzbühel aveva vinto nel 2024

Matteo Berrettini continua a confrontarsi con momenti difficili nel circuito professionistico, rinunciando anche a Kitzbühel dopo aver saltato Gstaad. La sua volontà di prendersi il tempo necessario dimostra quanto siano fondamentali per lui il recupero fisico e mentale. Con questi ostacoli, il tennista romano mira a tornare più forte di prima, rinnovando la sua determinazione a risalire la classifica e riconquistare i propri sogni sul campo.

Dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon, arriva un altro stop per Matteo Berrettini. Il romano, dopo aver deciso di saltare l’ATP 250 di Gstaad, rinuncia anche all’altro torneo che aveva vinto nel 2025, quello di Kitzbühel, in Austria. A rivelarlo l’esperto giornalista polacco Michal Samulski. Per Berrettini, in sostanza, continua il momento nel quale ha bisogno di tempo per ritrovare forse molto più della forma fisica e di quella prettamente tennistica: questioni che, subito dopo Wimbledon, ha lui stesso rivelato. Dopo l’infortunio di Roma, Berrettini ha giocato un’unica partita, quella di primo turno dei Championships con il polacco Kamil Majchrzak, che lo ha sconfitto in cinque set. 🔗 Leggi su Oasport.it