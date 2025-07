Como ottimo debutto per il Mercato di Campagna Amica in piazza Perretta | inaugurazione il 18 luglio

Un debutto entusiasmante per il Mercato di Campagna Amica in piazza Perretta, che il 18 luglio ha conquistato il cuore di Como con i sapori autentici delle campagne lariane. Prodotti freschi, locali e a filiera corta hanno già attirato curiosi e buongustai, creando un’atmosfera di genuinità e tradizione. L’attesa cresce per l’inaugurazione ufficiale, pronta a rendere questo angolo di campagna un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona tavola...

Como, ottimo debutto per il Mercato di Campagna Amica in piazza Perretta: inaugurazione il 18 luglio

