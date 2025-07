Incidente tra due scooter in via dei Giuliani due feriti

Un violento incidente tra due scooter ha scosso Trieste oggi pomeriggio, causando due feriti e suscitando preoccupazione tra i residenti. L’incidente, avvenuto intorno alle 17 in via dei Giuliani, si è verificato a causa di una mancata precedenza, con un impatto fronto-laterale che ha coinvolto una donna di 55 anni, sbalzata dal proprio veicolo. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente, che resta sotto stretta osservazione.

TRIESTE - Violento scontro, intorno alle 17 di oggi 11 luglio,¬†tra due scooter all'altezza del negozio Cad di via dei Giuliani angolo via dell'industria. L'incidente¬†√® stato causato da una¬†mancata precedenza. Nell'impatto fronto-laterale √® stata sbalzata dal motoveicolo una¬†donna 55enne che ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Un violento incidente tra due scooter si è verificato oggi pomeriggio in via dei Giuliani a Trieste, coinvolgendo due persone ferite e lasciando il traffico in tilt.

