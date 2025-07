Assalto al portavalori in pieno centro abitato e di mattina | rapina riuscita

Un audace assalto al portavalori in pieno centro a San Pietro Vernotico scuote la tranquillità della mattinata. La rapina, conclusa con successo dai malviventi, ha lasciato senza parole i residenti, mentre le forze dell’ordine sono già all’opera per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza. Un episodio che mette in discussione la percezione di protezione in un luogo solitamente pacifico, e che richiede attenzione immediata da parte delle autorità.

SAN PIETRO VERNOTICO - Assalto al portavalori consumato in pieno centro abitato. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio 2025, in via Rossini, a San Pietro Vernotico. La rapina è stata consumata, i banditi avrebbero anche esploso un colpo, ma non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: assalto - portavalori - pieno - centro

Assalto al portavalori sull’Aurelia, 11 arresti. Trecento carabinieri per sgominare il commando - L’11 arresti collegati all’assalto al portavalori sull’Aurelia a San Vincenzo, avvenuto il 28 marzo, sono stati eseguiti grazie a un maxidispositivo di oltre 300 carabinieri.

A San Giorgio Ionico, comune a otto chilometri da Taranto, era conosciuto per la sua ferramenta del centro città e per essere il fratello di un poliziotto in pensione. Ma Camillo Giannattasio, il 57enne arrestato il 12 giugno per il coinvolgimento nella sparatoria i Vai su Facebook

Assalto al portavalori in pieno centro abitato e di mattina: rapina riuscita; Assalto al portavalori in pieno centro abitato e di mattina: rapina riuscita; Rapina a Orgosolo, trovati i mezzi utilizzati dai banditi.

Assalto armato al portavalori davanti all' MD di San Pietro Vernotico: bottino sfiora i €40.000 - Una rapina violenta e spregiudicata si è consumata nella mattinata di sabato 12 luglio in via Rossini, nel cuore di San Pietro Vernotico. Scrive brindisisera.it

Tentato assalto al portavalori, arrestato 39enne di Napoli - Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodi ... Segnala internapoli.it