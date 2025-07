Bmw R 1300 R Titan | la special che rompe gli schemi

Scopri la BMW R 1300 R Titan, la special che rompe gli schemi con audacia e stile. Frutto di passione e maestria, questa sprint racer radicale combina tecnologia all’avanguardia come Nos e monoscocca in carbonio, pronta a conquistare anche le piste. Un capolavoro che unisce design e performance, destinato a lasciare il segno nel mondo delle competizioni e oltre.

Una radicale sprint racer nata dalla passione di chi le moto le costruisce di mestiere, ma non si tratta di un mero esercizio di stile. Dotata di Nos e monoscocca in carbonio, è pronta a debuttare anche nelle competizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw R 1300 R Titan: la special che rompe gli schemi

