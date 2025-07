Val Fortore sigarette vendute illegalmente in un bar | scatta maxi multa

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di una vendita illecita di sigarette in un bar del Val Fortore, con conseguente sequestro delle stecche e una multa salata di 5.000 euro per la proprietaria. Questa azione dimostra come il contrasto al mercato nero sia una priorità per tutelare cittadini e legalità . La lotta contro il contrabbando di sigarette continua a essere una battaglia fondamentale per la sicurezza e la corretta fiscalità .

Sequestrate stecche di sigarette e sanzione da 5.000 euro ad una barista della Val Fortore. VAL FORTORE – Vendita illegale di sigarette in un bar della zona e scatta una maxi sanzione amministrativa. I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Benevento e sotto il coordinamento della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno eseguito un controllo mirato presso un esercizio pubblico della Val Fortore, accertando la presenza di tabacchi lavorati nazionali detenuti e venduti senza autorizzazione. Durante l’ispezione sono state rinvenute alcune stecche di sigarette che la titolare del bar custodiva per venderle ai clienti, pur non avendo alcun titolo autorizzativo a farlo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Fortore, vende abusivamente sigarette in un bar: scatta la sanzione - Un episodio che mette in luce l’importanza della legalità nel settore del commercio. Durante un controllo congiunto, i Carabinieri di San Marco dei Cavoti e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Benevento hanno scoperto una vendita abusiva di sigarette in un bar della Val Fortore.

