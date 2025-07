Alla biblioteca di Scandicci la mostra Qui resteremo fotografie da Gaza e Cisgiordania

Alla Biblioteca di Scandicci si apre un viaggio visivo e umano con la mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania". Inaugurata mercoledì 16 luglio alle 18, questa esposizione, curata dall'associazione Gaza Fuorifuoco Palestina e sostenuta dall'Anpi di Scandicci, ci invita a riflettere sulle storie di resistenza e speranza provenienti da territori segnati dal conflitto. Un'occasione imperdibile per aprire gli occhi e il cuore sulla realtà di questi popoli.

Sarà inaugurata mercoledì 16 luglio alle 18, nei locali della Biblioteca di Scandicci in via Roma, la mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania", a cura dell'associazione Gaza Fuorifuoco Palestina, promossa dall'Anpi di Scandicci, in qualità di componente del Comitato della Memoria.

