Diretta CIRT – San Marino Rally 2025

Il 53° San Marino Rally segna il ritorno tanto atteso del Campionato Italiano Rally Terra, riaccendendo gli entusiasmi degli appassionati. Dopo settimane di pausa, le emozioni si riaccendono sugli sterrati della Repubblica del Titano, dove i migliori piloti si sfideranno per aggiudicarsi un altro traguardo importante. La redazione di TuttoRally sarà in prima linea, seguendo ogni battaglia in diretta: preparatevi a vivere momenti di pura adrenalina e passione su ogni curva e rettilineo!

Dopo alcune settimane di pausa riparte la caccia al titolo tricolore su terra. La redazione di TuttoRally seguirà in diretta le battaglie sugli sterrati della Repubblica del Titano. Dopo due mesi di attesa, torna a infiammarsi l'atmosfera del Campionato Italiano Rally Terra con il quarto appuntamento in calendario, il 53° San Marino Rally. Sabato 12

