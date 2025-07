Terni piazza della Repubblica balla sotto le stelle con ‘La Pachanga’

trasformata in un vibrante palcoscenico di allegria e ritmo, dove giovani e adulti si sono lasciati coinvolgere dall’energia travolgente della musica latina. La serata ha brillato di entusiasmo e spontaneità, unendo tutta la comunità in un abbraccio di cultura e divertimento sotto il cielo stellato. Un evento che ha dimostrato come Terni sappia accogliere con calore e vitalità ogni occasione di festa. E questa magia continuerà a vivere nelle prossime serate, promettendo altre emozioni indimenticabili.

Grande partecipazione in Piazza della Repubblica nella serata di venerdì 11 luglio al ‘Terni balla in piazza’ organizzato da A.S.D. La Pachanga e con il patrocinio del Comune di Terni. Alla presenza dell’assessore agli eventi Alessandra Salinetti e con le musiche di Dj Fernando la piazza si è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - terni - repubblica - balla

Terni, accendono fuochi d'artificio in piazza per un compleanno: denunciati due giovani - Due giovani egiziani sono stati denunciati a Terni per aver inscenato l'accensione pericolosa di fuochi d'artificio in piazza, durante le festeggiamenti di un compleanno.

Terni Comune di Terni BIG NEWS: TERNI BALLA IN PIAZZA! Una serata magica di musica e danza nel cuore di Terni! Lasciati travolgere dai ritmi caldi di Salsa, Kizomba, Semba, Bachata e Afro House Piazza della Repubblica – Terni ? Venerdì 1 Vai su Facebook

Terni, piazza della Repubblica balla sotto le stelle con ‘La Pachanga’; Terni balla in piazza; Umbria Jazz Weekend, Terni suona jazz anche tra pioggia e vento. Stasera c'è Bombino al main stage.

Celebrata a Terni la festa della Repubblica - Notizie - Ansa.it - La cerimonia è iniziata a Piazza Briccialdi con l'alzabandiera e la deposizione delle corone d'alloro presso il monumento ai caduti ... Si legge su ansa.it

Piazza della Repubblica Terni - exibart.com - Il cuore di Terni è un complesso e disarticolato sistema di piazze e slarghi tra loro concatenati, che tendono a formare un unico e vasto ambito urbano, unitario più nelle funzioni che nell’assetto ... Lo riporta exibart.com