False e-mail della polizia su presunte indagini online per aver aperto siti vietati | la nuova truffa sul web che ti svuota il conto

Attenzione, utenti del web: una nuova e insidiosa truffa si diffonde attraverso false email della polizia, che avvisano di presunte indagini legate a siti vietati. Questa tecnica inganna molte persone, portandole a perdere i propri risparmi. Conoscere i segnali e le strategie per riconoscerle è fondamentale. Continua a leggere per scoprire come proteggerti e non cadere nell’inganno.

False e-mail della polizia su presunte indagini online per aver aperto siti vietati: la nuova truffa sul web che rischia di svuotarti il conto è tornata di moda su internet. Via mail, molti utenti segnalano negli ultimi giorni l'intensificarsi dell'arrivo di messaggi a ripetizione da parte.

INPS informa sulle nuove truffe tramite SMS o E-MAIL false - L'INPS avverte che stanno crescendo le truffe online tramite SMS e email false, chiamate phishing o smishing, che sfruttano il suo nome per rubare dati personali e finanziari.

