Autunno Fiorentino | 230 eventi di qualità nei quartieri

L’Autunno fiorentino torna a incantare con 230 eventi di altissima qualità, distribuiti in tutti i quartieri della città. Un ricco calendario di spettacoli, laboratori e iniziative culturali pensate per coinvolgere tutti, dal centro alle zone fuori dall’area Unesco. Un’occasione imperdibile per vivere Firenze in modo autentico e stimolante, scoprendo il suo spirito vibrante e creativo. Non resta che immergersi in questa straordinaria stagione di arte e cultura.

Iniziative di grande livello e qualità accessibili e tutti fuori dall’area Unesco. Torna con 230 eventi l’Autunno fiorentino, la rassegna promossa dal 1 ottobre al 30 novembre dal Comune di Firenze con spettacoli, laboratori e appuntamenti per portare la musica, il teatro e l’arte nelle piazze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

