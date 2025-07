Tentato colpo in banca la vigilanza sventa il raid

Nuovo allarme sicurezza scuote la città: nella notte, un tentato colpo in banca è stato prontamente sventato dalla vigilanza. Ignoti hanno tentato di forzare l’ingresso di un istituto di credito nel cuore di Corso Umberto I, ma il tempestivo intervento ha impedito il peggio. La città si interroga sulla crescente minaccia e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate. Un episodio che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza urbana e sulla necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione.

Nuovo allarme sicurezza in città. La scorsa notte ignoti hanno tentato un’incursione all’interno di un istituto di credito situato in Corso Umberto I, nel cuore del centro urbano. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno cercato di forzare la porta d’ingresso nel tentativo di introdursi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

