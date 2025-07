Sebastiano Esposito Cagliari c’è ancora distanza con l’Inter | manca l’accordo sulla formula! I sardi vorrebbero…

Sebastiano Esposito resta al centro delle attenzioni di Cagliari e Inter, ma ancora non si trova l’accordo sulla formula del trasferimento. I sardi preferirebbero un prestito, mentre i nerazzurri sono più inclini a soluzioni diverse. La trattativa si fa complicata, tra desideri di rafforzare la rosa e esigenze di mercato. Il futuro di Esposito si prospetta ancora incerto, con l’obiettivo di trovare l’intesa giusta che soddisfi entrambe le parti.

