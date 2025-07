Terzigno agguato nella notte | ferito 50enne Ucciso il suo cane

Una notte drammatica a Terzigno: un agguato in via Puccini ha lasciato un 50enne ferito e il suo cane tragicamente ucciso. Un episodio che scuote la comunità , sollevando domande sulla sicurezza e sulla criminalità locale. La scena si trasforma in un inquietante ricordo di quanto possa essere fragile la tranquillità di un quartiere, lasciando tutti in attesa di verità e giustizia.

I colpi d'arma da fuoco esplosi in via Puccini L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terzigno, agguato nella notte: ferito 50enne. Ucciso il suo cane

terzigno - agguato - notte - ferito

